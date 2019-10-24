Пилота упавшего в Охотское море вертолета Ми-8 отправили в колонию-поселение

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровске суд приговорил командира экипажа вертолета Ми-8 Сергея Ошлакова, который в августе 2015 года упал в Охотское море, к двум годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СКР. Осужденный вину не признал и не раскаялся.

Крушение вертолета авиакомпании "Восток" произошло 15 августа 2015 года. Он перевозил 13 пассажиров из Хабаровска в бухту Онгачан. Вертолет летел сквозь туман и упал в море. Погибли пять пассажиров, спаслись все трое членов экипажа и восемь пассажиров, в том числе три топ-менеджера АО "ВТБ Лизинг". Один из пассажиров получил легкий ущерб здоровью, отмечают в СК.

Вертолет разбился и затонул, ущерб собственника - авиакомпании "ЮТэйр" - следствие оценило в 51 млн рублей.

Дело Ошлакова поступило в суд в 2016 году. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей и причинение крупного ущерба.

Суд и следствие установили, что перед крушением вертолет на расстоянии 100 метров от берега полуострова Тугурский попал в режим "вихревого кольца", столкнулся с водой и затонул. Вину пилота они видят в том, что при ухудшении погоды он не принял решения вернуться на аэродром вылета и продолжил полет ниже допустимой высоты (менее 100 метров над водой) и не выдержал безопасной скорости полета. Также установлено, что на борту не было спасательных жилетов.