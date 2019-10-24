Волгоградский облсуд подтвердил приговор четверым сторонникам "Артподготовки"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд оставил в силе приговор сторонникам запрещенного в РФ движения "Артподготовка", которые обвинялись в приготовлении к участию в массовых беспорядках в ноябре 2017 года в Москве. Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Дзержинский районный суд Волгограда признал Михаила Турченко, Олега Костика, Станислава Бабанова и Владислава Бондаренко и их несовершеннолетнего подельника виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 212 УК РФ (приготовление к участию в массовых беспорядках). Бондаренко также признан виновным по части 3 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Бондаренко приговорили к 3,5 годам лишения свободы с последующим запретом на администрирование сайтов на три года. Костику и Бабанову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, а Мотуренко получил два года лишения свободы. Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Несовершеннолетний подельник осужденных приговорен к 1,5 года лишения свободы условно.

По данным ФСБ, участники "Артподготовки" планировали "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции". В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией по иску исполняющего обязанности прокурора края.

13 апреля Мальцев сообщил, что к нему в квартиру в Саратове пришли представители правоохранительных органов с постановлением на обыск, по итогам которого задержали его. По словам представителя "Новой оппозиции" Романа Ковалева, Мальцев после задержания перенес сердечный приступ и доставлялся в Москву под наблюдением врачей.

14 апреля Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции во время несогласованной акции в центре Москвы 26 марта. Ночь перед рассмотрением дела политик провел в отделе полиции "Лужники" в столице, куда он был доставлен из Саратова.

В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий", заявили в ФСБ.

Мещанский суд Москвы 10 октября санкционировал заочный арест Мальцева по обвинению в призывах к экстремизму.