Грузия передала РФ россиянина, подозреваемого в причастности к убийству следователя

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Представители министерства юстиции Грузии в четверг на погранпереходе "Казбеги - Ларс" передали российским правоохранительным органам гражданина РФ Ярослава Сумбаева, подозреваемого в причастности к убийству следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, сообщили грузинские СМИ.

Ранее в четверг министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что никаких правовых препятствий для экстрадиции гражданина России Сумбаева нет, что было подтверждено заявлением Европейского суда по правам человека, изучившего его дело.

Сумбаев был задержан в Тбилиси в ноябре 2018 года по обвинению в изготовлении и использовании фальшивого документа. В России он разыскивается по подозрению в причастности к убийству следователя Шишкиной, которая была убита в Подмосковье 10 октября 2018 года.