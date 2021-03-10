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Соучастник убийства следователя Шишкиной получил 9,5 года колонии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Красногорский суд приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима фигуранта дела об убийстве следователя транспортной полиции Евгении Шишкиной в 2018 году, сообщила Генпрокуратура. Суд признал его соучастником преступления. На момент убийства он был несовершеннолетним.

Суд также взыскал с него 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Суд и следствие установили, что он был участником группы, подготовившей убийство, и помог организатору найти исполнителя заказа. Ранее сообщалось, что он за несколько месяцев до убийства следователя поджег ее машину, чтобы ее испугать, а затем слал ей через интернет сообщения с угрозами.

"Для исполнения преступления организатор преступной группы привлек несовершеннолетнего, не поставив его в известность о должностном положении Шишкиной, а тот, в свою очередь - Абдулазизова (убийца Шишкиной Абдулазиз Абдулазизов - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Абдулазизов в ноябре был приговорен к 14 годам лишения свободы. Он 10 октября 2018 года дважды выстрелили в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия в поселке Архангельское. Она погибла.

Подполковник полиции Шишкина была следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным источника "Интерфакса", она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы. Ее убийство вызвало широкий общественный резонанс.

Заказчиком убийства следствие считает Ярослава Сумбаева. Его задержали в Грузии по запросу России. По версии следствия, он решил убить следователя из мести, поскольку она занималась делом об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому Сумбаева привлекли как обвиняемого.

Ранее сообщалось, что нынешний осужденный также был задержан в Грузией и передан России.

Евгения Шишкина Ярослав Сумбаев Красногорский суд Генпрокуратура Грузия Абдулазиз Абдулазизов

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