Полиция возбудила дело об убийстве щенков петардами

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Стерлитамаке возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту гибели десятка двухнедельных щенков бездомной собаки, сообщила пресс-служба МВД Башкирии. Ранее сообщалось, что щенков убили уколами или вставляя им в пасти петарды.

В полиции решили проверить сообщения в интернете о том, что в сентябре в микрорайоне Строймаш щенков убили школьники. Останки собак нашли, на телах пяти щенков были обнаружены многочисленные прижизненные травмы, повлекшие их смерть. Еще один щенок получил колотые раны. Остальные щенки из выводка погибли от холода, пневмонии или голода, установила экспертиза.

Следствие ищет причастных к гибели собак.

В конце сентября на платформе Change.org была запущена петиция ради привлечения внимания к проблеме. Ее авторы сообщили, что щенков и их мать убили ученики одной из школ Стерлитамака и снимали происходящее на видео. На середину дня 24 октября петицию подписали больше 70 тысяч человек.

По утверждению авторов обращения, дети подорвали петарды в убежище бездомной собаки с 11 двухнедельными щенками. Собака выбежала на проезжую часть, и ее сбила машина. После этого некоторых щенков убили, взорвав у них по рту петарды, другим делали уколы. Трупы щенков обнаружила волонтер. В МВД начали проверку этой информации 30 сентября, сообщало ИА "Башинформ".