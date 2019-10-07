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Полиция начала проверку убийства щенков школьниками

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В поселке Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области четверо шестиклассников забили палками месячных щенков бездомной собаки, говорится на странице приюта "Новая жизнь" во "ВКонтакте". Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

У собаки было пять щенков. Четверых из них школьники закопали заживо, затем выкопали и забили палками и камнями на глазах у маленьких детей. Пятого щенка спасли другие дети, которые позвали на помощь сотрудников приюта. У щенка диагностировали перелом плечевой кости, его забрали в клинику.

Один из участников расправы заявил сотрудникам приюта, что убил щенков, чтоб те не выросли и никого не кусали.

В полицию на школьников пожаловалась местная жительница. Как заявил пресс-секретарь областного УМВД Валерий Горелых, инспекторы по делам несовершеннолетних в понедельник установят всех участников расправы и проведут профилактические беседы с детьми и их родителями.

Сысертский район Свердловская область МВД Большое Седельниково Валерий Горелых

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