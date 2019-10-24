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В Петербурге по делу о ДТП с семью пострадавшими задержали иностранца

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Водитель "Фольксваген Поло" задержан в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о ДТП, в котором пострадали несколько пешеходов, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в четверг.

"В рамках уголовного дела, возбужденного накануне по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью - ИФ) задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Авария произошла утром в среду, 23 октября, на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Автомобиль "Фольксваген Поло" столкнулся с автомобилем "Рено Каптюр", а после столкновения "Рено" совершил наезд на людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе водитель "Рено".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, задержанный - гражданин Киргизии, он находится в федеральном розыске по делу о мелком взяточничестве.

Петербург МВД

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