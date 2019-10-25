Патрушев предупредил о планируемых хакерских атаках на Россию из-за рубежа

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Иностранные спецслужбы планируют массированные компьютерные атаки на информационную инфраструктуру России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Для этой цели зарубежными спецслужбами ведется "целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры", сказал Патрушев на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа (СФО).

"Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической инфраструктуры Российской Федерации, что создает реальные угрозы национальной безопасности", - отметил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что количество нарушений требований информационной безопасности в России остается значительным. Прежде всего, по его словам, это относится к таким важным сферам, как транспорт и энергетика.

"В этих сферах недостаточно эффективно осуществляется переход на использование отечественного программного обеспечения", - подчеркнул Патрушев.

Секретар Совбеза также сообщил, что хакеры в 2019 году более 1,7 млн раз пытались атаковать информационные ресурсы властей сибирских регионов. По его словам, округ занимает третье место по "плотности вредоносных компьютерных воздействий".