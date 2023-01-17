В России создают центры компетенций для защиты госресурсов от кибератак

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В России создают центры компетенций для повышения защищенности информационных ресурсов властей и госкомпаний от кибератак, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

"Создание центров компетенций позволит сосредоточить профильные силы и средства, а также оптимизировать усилия и материальные затраты для повышения защищенности информационных ресурсов с учетом отраслевой специфики обеспечения информбезопасности в органах государственной власти, государственных корпорациях и компаниях", - говорится в пресс-релизе.

Вопросы деятельности ведомственных и отраслевых центров компетенций в области кибербезопасности были рассмотрены на заседании секции научного совета при Совбезе.

"Одобрены основные направления, типовые функции и организационная структура центров компетенций. Эксперты Совета Безопасности подчеркнули, что это сделано в целях всестороннего обеспечения деятельности государственных органов и организаций по вопросам защиты информации и противодействия компьютерным атакам", - сказали в пресс-службе.