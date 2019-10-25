Солдат застрелил семь человек в воинской части в Забайкальском крае

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек. По предварительным данным, трое раненых, сказал собеседник агентства.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник, не уточнив, задержан ли он.

Информации из официальных источников по этому поводу пока нет.