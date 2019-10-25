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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Солдат застрелил семь человек в воинской части в Забайкальском крае

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек. По предварительным данным, трое раненых, сказал собеседник агентства.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник, не уточнив, задержан ли он.

Информации из официальных источников по этому поводу пока нет.

Хроника Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Забайкальский край Минобороны РФ

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