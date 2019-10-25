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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат задержан

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат задержан
Архивное фото
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Солдат, застреливший восьмерых своих сослуживцев и ранивший еще двоих, задержан в Забайкалье, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Там добавили, что стрелявший задержан, а раненые доставлены в военный госпиталь, где им уже оказали помощь. Их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра Андреем Картаполовым.

Хроника Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Минобороны РФ Забайкальский край

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