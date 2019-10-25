Сыктывкарский суд отменил штраф для школы за отстранение ученика

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд отменил штраф в 100 000 рублей, назначенный школе №12 за отстранение опоздавшего ученика от занятия. По мнению суда, в действиях учреждения не было административного правонарушения, сообщила пресс-служба горсуда.

Школу 14 октября оштрафовал мировой суд Куратовского судебного участка. Судья решил, что учреждение нарушило право ребенка на образование (ч.1 ст.5.57 КоАП РФ). Администрация школы обжаловала это решение.

Ученика девятого класса не пустили на консультацию перед экзаменом по математике 5 июня 2019 года, поскольку он опоздал.