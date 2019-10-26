Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Сам Титов, выступая на всероссийском форуме виноделов в Массандре, сообщил, что подал заявление об уходе с этой должности и намерен сконцентрироваться на своей основной работе.

"Совет проголосовал, чтобы Дмитрий Киселев заменил меня (...) Дмитрий Константинович Киселев сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, (да и) сами понимаете его возможности на телевидении", - сказал Титов.

Титов возглавлял совет Союза виноградарей и виноделов России более девяти лет.