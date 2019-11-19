Крупнейший импортер виноматериалов в РФ увидел риски в законопроекте о развитии виноделия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Производитель игристых вин - ЗАО "Игристые вина" - раскритиковал новый законопроект "О виноградарстве и виноделии в РФ", который во вторник был принят Госдумой в первом чтении. Компания считает, что он ставит под угрозу бизнес добросовестных игроков, которые используют в производстве качественный виноматериал.

По данным Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), ЗАО "Игристые вина" - крупнейший импортер виноматериалов в России. В прошлом году компания импортировала 2,85 млн декалитров (на втором месте - ПАО "Абрау-Дюрсо", 1,91 млн декалитров).

Доля компании на российском рынке игристого вина составляет 18,8%.

"Закон о виноделии может быть эффективным инструментом для развития производства отечественных вин из российского сырья, но для предприятий, производящих продукцию из импортного виноматериала, этот документ станет фатальным. Сейчас в России по меньшей мере треть игристых вин производится из балка, качественного импортного виноматериала, прошедшего все стадии отбора и контроля", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор "Игристых вин" Юрий Дудко.

"Из-за запрета на использование импортного вина наливом объемы производства добросовестных российских производителей значительно сократятся. Быстро восполнить недостаток объемов российским виноградным сырьем не удастся - цикл выращивания винограда долгий, по разным расчетам, на полное замещение уйдет 7-10 лет. В результате освободившиеся полки мгновенно будут заняты бутилированным импортом или продукцией из сырья неизвестного происхождения", - заявил он.

Согласно статье 24 законопроекта, не допускается "переработка или использование с целью производства вина, крепленого вина или игристого вина импортированных в Российскую Федерацию винограда, вина, виноградного сусла, в том числе консервированного, либо концентрированного, либо ректификованного, либо находящегося в состоянии брожения, мезги (масса раздавленных ягод винограда, включающая сок, мякоть, кожицу и косточки, иногда гребни винограда - ИФ), виноградного сока, мистеля (креплёное вино из виноградного спирта с добавлением виноградного сусла - ИФ)".

Отмечается, что важная задача, стоящая перед законодателями - это борьба с компаниями, которые используют сырье неизвестного происхождения. "Но в данной версии законопроекта ограничительных мер против производителей, которые используют это сырье, не предусмотрено. В таком варианте документ не решает эту задачу, а по касательной задевает ответственных производителей, в том числе и ЗАО "Игристые вина", которые не смогут изготавливать продукцию из сертифицированного импортного виноматериала", - сказал глава компании.

"Масштаб проблемы действительно впечатляет", - отметил он: общее потребление виноматериалов отечественными предприятиями составляет 75 млн декалитров в год, из них в России производится около 35 млн декалитров, 12 млн декалитров импортируется. "Получается, что около 30 млн декалитров - это несертифицированная продукция с неизвестным происхождением, которая используется компаниями при производстве", - сказал Дудко.

Эти данные ранее приводил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз: 30 млн декалитров - это виноматериал неизвестного происхождения, говорил он.

При этом Россия сохранит зависимость от импортного виноматериала до 2030 года, несмотря на планируемый рост площадей виноградников, прогнозировал Дробиз.

Виноматериалом является натуральное вино, полученное после сезона переработки винограда путем полного или неполного сбраживания ягод винограда или виноградного сока. Виноматериалом считается любое вино, пока оно не оформлено как готовый продукт и не разлито в потребительскую тару.

Что думают в Госдуме

Как заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроект "станет базовым для отрасли - практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия".

По его словам, "российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны". "Законопроект создает для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок", - уточнил он.

Это уже второй законопроект о развитии виноградарства и виноделия, которому Госдума пытается дать путевку в жизнь. Первый, также инициированный депутатами, был внесен в Госдуму в июле 2017 года, принят в первом чтении в ноябре 2017 года, во втором чтении - в июле 2019 года.

Однако, как заявил Володин на пленарном заседании Госдумы 10 октября, "подготовили плохой законопроект и не оправдали поручение, которое было дано". "Законопроект не решает вопросов защиты отрасли, отечественного производителя, вопрос формирования отрасли, которой у нас не было - виноградарства, виноделия", - сказал он.

На том заседании Госдума отклонила законопроект, обсуждение которого шло с июля 2017 года.

В октябре же группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, который и был принят в первом чтении во вторник.