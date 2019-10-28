Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Ответственность за это он возложил на премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба Кремля.

Об исполнении поручения премьер должен доложить до 10 января 2020 года.

Президент также поручил обеспечить оперативную досудебную блокировку в интернете информации о наркотиках, методах их синтеза и местах их продажи. Он предложил изучить и обобщить опыт регионов по профилактике наркомании и ресоциализации наркозависимых и перенести этот опыт на всю территорию страны.

Также Путин поручил оказать поддержку НКО, которые занимаются профилактикой потребления наркотиков и ресоциализацией наркоманов.

Министерству внутренних дел Путин поручил принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности борьбе с оборотом наркотиков в интернете.