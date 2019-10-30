В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности с наказанием до семи лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете, сообщает пресс-служба партии.

УК РФ предлагается дополнить новой статьей, в соответствии с которой пропаганда и незаконная реклама наркотических средств наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. Если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, то наказание предлагается сделать более строгим - до семи лет лишения свободы.

"На днях президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете. Мы фактически уже сделали за правительство эту работу. И дело не только в поручении главы государства. Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого "мягкого потребления", когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости", - сказал один из авторов законопроекта, руководитель фракции Сергей Миронов.

"Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является ничем иным как пропагандой", - сказал Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас ответственность за пропаганду наркотиков предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях, что фактически ведет к безнаказанности тех, кто ей занимается. "Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую", - добавил Миронов.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об исполнении поручения премьер Дмитрий Медведев должен доложить до 10 января 2020 года.