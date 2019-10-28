Оппозиционер Гудков пожаловался в ЕСПЧ на российский закон о неуважении к власти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Партии перемен Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на российский закон о неуважении к власти, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"Сегодня мы с адвокатом Юлией Федотовой отправили жалобу на закон Клишаса (член Совета Федерации Андрей Клишас - ИФ) об оскорблении величества (то есть о "неуважении к власти" - ИФ) в ЕСПЧ. Российские суды считают, что граждане не могут жаловаться на законы, если они не ударили конкретно по ним. То есть "убьют - тогда и приходите" - посоветовал мне Верховный суд, когда я пожаловался на такие порядки", - процитировал Обухов слова Гудкова.

Оппозиционер полагает, что будучи лишенным возможности оценить, насколько его поведение соответствует нормам закона, "гражданин вынужден вовсе отказаться от реализации своего права на свободу слова, гарантированного в ст. 29 Конституции, дабы не быть привлеченным к административной ответственности".

При этом политик ссылается на Конституцию, в частности, на ч. 2 ст. 45, которая гарантирует, что "граждане вправе защищать свои права и свободы любыми не запрещенными законом способами", а также на ст. 32, декларирующую право граждан участвовать в управлении делами государства.

"В общем, мы сейчас боремся уже не с конкретным Клишасом. Мы ставим вопрос по-другому: есть ли в принципе в России независимая судебная власть, или она, как и все остальное в нашем царстве, сказочная", - пояснил Гудков.

Закон об оскорблении власти

29 марта вступил в силу закон, вводящий ответственность за оскорбление госсимволов. Инициаторами новых норм стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, к которым впоследствии присоединились коллеги по парламенту.

Эти нормы касаются распространения информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти.

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях такой информации, генпрокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ее удалению или блокировке ресурса, если она удалена не будет.

После этого Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение указанного информресурса, обслуживающего владельца сайта, где обнаружена оскорбительная информация.

Роскомнадзор направляет лицу, обеспечивающему размещение ресурса, требование принять меры по удалению такой информации, после чего провайдер незамедлительно обязан проинформировать владельца сайта, у которого с этого момента есть сутки на удаление. В случае отказа или бездействия владельца ресурса провайдер обязан ограничить к нему доступ по истечении этого срока.

В случае бездействия провайдера или владельца сайта доменное имя сайта, сетевой адрес, указатели страниц сайта, позволяющие идентифицировать указанную информацию, направляются операторам связи для незамедлительной блокировки ресурса.

Разблокировка возможно после удаления оскорбительной информации и уведомления Роскомнадзора, который, удостоверившись, незамедлительно уведомит операторов о возобновлении доступа.

За нарушение вводимых запретов закон предусматривает различные санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно.

Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.