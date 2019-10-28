На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили административное дело об оскорблении власти за комментарий в его телеграм-канале. Он опубликовал в фейсбуке фотографию соответствующего протокола и собственной записи, ставшей поводом для административного дела.

Речь идет о комментарии Крашенинникова к повторному аресту соратника Навального Леонида Волкова в июне 2019 года. Тогда Суд назначил Волкову 15 суток ареста сразу же после того, как он отбыл еще 20 суток. Политолог раскритиковал за это судебную систему.

Жалобу на запись Крашенинникова в полицию направил Салават Хазиев. Следователи и эксперт ФСБ Ольга Мамонтова согласились с заявителем, что своим комментарием он оскорбил государственную власть, написал он. Дата суда еще не назначена.

Политолог заявил, что не считает себя виновным. Свое преследование он считает попыткой давления со стороны власти на него "как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов". Он отметил, что в последнее время подвергается "постоянной травле в провластных ресурсах, большею частью анонимных".

15 октября у него дома прошел обыск по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Навального. К нему пришли как к бывшему мужу бывшей активистки екатеринбургского штаба Навального Полины Грейсман.