В Кремле исключили негативную реакцию на сообщения о гибели аль-Багдади

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Если информация о ликвидации лидера запрещенного в РФ "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади соответствует действительности, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сообщения о ликвидации аль-Багдади не могу вызвать негативную реакцию российских властей.

"Если действительно эта информация о ликвидации Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - сказал он журналистам.

В воскресенье, 27 октября, Дональд Трамп подтвердил, что Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Президент США заявил, что террорист "умер, как трус". В Минобороны РФ усомнились в реальности и, тем более, в успехе этой операции.