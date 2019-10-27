Поиск

Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Слова американского лидера.который выступил с обращением из Белого дома, приводит CBS.

По словам президента США, террорист в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, "крича и рыдая".

"Аль-Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязывались. Порой они были просто напуганными щенками. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее", - заключил Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали, что террорист был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб.

Трамп подтвердил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские силы специального назначения проводили операцию в Идлибе. Он подорвал себя в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

Президент США сообщил, что Вашингтон заранее предупредил Россию о спецоперации по ликвидации главаря ИГ, не указав, какова ее цель. Он также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку.

Последний раз видео с живым аль-Багдади было распространено в апреле.

США Абу Бакр аль-Багдади Сирия Дональд Трамп

Новости

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

Американские судмедэксперты занялись проверкой данных о гибели лидера ИГ

Американские судмедэксперты занялись проверкой данных о гибели лидера ИГ
Референдум в Каталонии

Акции протеста в Каталонии закончились столкновениями с полицией

Акции протеста в Каталонии закончились столкновениями с полицией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

Трамп сообщил в твиттере, что произошло "нечто очень важное"

Зеленый кардиган Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $334 тысячи

Зеленый кардиган Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $334 тысячи

Президент Чили призвал всех министров уйти в отставку на фоне протестов

Brexit

Более половины британцев пожалели о проведении референдума по Brexit в 2016 году

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');