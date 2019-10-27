Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Слова американского лидера.который выступил с обращением из Белого дома, приводит CBS.

По словам президента США, террорист в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, "крича и рыдая".

"Аль-Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязывались. Порой они были просто напуганными щенками. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее", - заключил Трамп.

President Trump says the U.S. took "highly-sensitive" material about ISIS after the raid that led to its leader's death — "things that we very much want" https://t.co/I53wN7zqtm pic.twitter.com/esJRDmQ9Qj — CBS News (@CBSNews) October 27, 2019

Ранее американские СМИ сообщали, что террорист был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб.

Трамп подтвердил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские силы специального назначения проводили операцию в Идлибе. Он подорвал себя в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

Президент США сообщил, что Вашингтон заранее предупредил Россию о спецоперации по ликвидации главаря ИГ, не указав, какова ее цель. Он также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку.

Последний раз видео с живым аль-Багдади было распространено в апреле.