Сильный ветер оставил без света более 20 тыс. жителей Татарстана

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Порывистый ветер в Татарстане в понедельник привел к отключениям электричества в 60 населенных пунктах республики, в том числе в Казани, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по республике.

По ее данным с 11 утра до 15 часов дня электроснабжение отключалось в девяти муниципальных образованиях, в том числе в Казани. Всего без света оставались 60 населенных пунктов и 7215 домов, в которых живут 20 тыс. человек, а также шесть школ и две котельные.

Для местных пожарно-спасательных гарнизонов до 23 часов введен режим повышенной готовности.

Представитель ведомства уточнил "Интерфаксу", что сейчас электроснабжение частично восстановлено.

Утром в понедельник синоптики предупреждали о резком усилении в Татарстане ветра до 25 м/с. В республике сейчас 6-11 градусов тепла.