Торжественное присоединение "русского экзархата" к РПЦ пройдет 3 ноября в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В начале ноября в Москве пройдут торжественные мероприятия, посвященные присоединению Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Московскому патриархату.

Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето), сообщает в понедельник синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

2 ноября члены делегации посетят Донской монастырь, Троице-Сергиеву лавру и Московский епархиальный дом, в котором проходил Поместный Собор 1917-1918 годов, избравший патриархом святителя Тихона, чьим решением западноевропейские приходы были объединены в 1921 году в одно управление.

В воскресенье, 3 ноября, гости из Архиепископии западноевропейских приходов во главе с архиепископом Иоанном прибудут в храм Христа Спасителя для участия в литургии, которую возглавит патриарх Кирилл.

Во время богослужения патриарх вручит архиепископу Иоанну патриаршую и синодальную грамоту и обратится к собравшимся с первосвятительским словом.

После литургии состоится встреча патриарха Кирилла с архиепископом Иоанном и членами делегации Архиепископии.

4 ноября, в заключительный день визита, члены делегации примут участие в литургии в Успенском соборе Кремля, которую возглавит патриарх Кирилл в сослужении архиепископа Иоанна.

Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, известная также как "русский экзархат", около 90 лет, вплоть до конца 2018 года, находилась в подчинении Константинопольского патриархата.

В конце прошлого года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат", что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было воссоединение в Церковью в России.

7 октября этого года Синод РПЦ включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя.