Поиск

Синод РПЦ официально принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя

Синод РПЦ официально принял в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя
Троице-Сергиева лавра
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви на внеочередном заседании в понедельник включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинопольского патриархата в Западной Европе.

"Завершилось историческое заседание Священного Синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции и ранее публиковавший как проект", - написал в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва.

Заседание Синода прошло в подмосковной Троице-Сергиевой лавре. В работе Синода приняли участие 14 архиереев РПЦ, включая патриарха Кирилла, который по традиции возглавил заседание, сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в работе Синода приняли участие 14 архиереев РПЦ, включая патриарха Кирилла, который по традиции возглавил заседание.

Ранее патриарх назвал возвращение западноевропейского экзархата в РПЦ "последним актом, который закрывает драму революции, гражданской войны, драму разделения нашего народа".

Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, известная также как "русский экзархат", около 90 лет находилась в подчинении Константинопольского патриархата.

В конце 2018 года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат", что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было воссоединение с Церковью в России.

14 сентября Синод РПЦ принял в ее состав главу бывшего "русского экзархата" Константинополя в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и все приходы, которые захотят последовать за ним. Причиной такого решения было желание большей части прихожан вернуться в лоно РПЦ, от которой экзархат отделился после революционных событий в России после Первой мировой войны.

28 сентября на собрании в Париже абсолютное большинство духовенства "русского экзархата" в Западной Европе последовало примеру ее главы и присоединилось к Русской православной церкви. Теперь Синод в Подмосковье официально оформил и зафиксировал это возвращение.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

РПЦ

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор Даниле Беглецу по "делу 27 июля"

Бастрыкин заверил, что СКР не будет заводить "политические" дела на врачей

Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Два экс-руководителя рудника "Мир" арестованы из-за гибели 8 человек в 2017 году

"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах

"Ведомости" узнали о работе России и Китая над ПО для системы предупреждения о ракетах

Минздрав России допустил запрет на вейпы в перспективе 2-3 лет

Дело сенатора Арашукова

Арашукова-старшего уволили из "Газпром межрегионгаза" за прогул и утрату доверия

Арашукова-старшего уволили из "Газпром межрегионгаза" за прогул и утрату доверия

Козак подготовил законопроект о защите инвесторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');