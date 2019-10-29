Социологи выявили главные страхи россиян

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Свыше половины граждан России (61%) больше всего опасаются болезни своих детей и близких, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 42% респондентов боятся войны, около трети (31%) - бедности.

По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.

Согласно условиям исследования, респонденты могли выбрать более одного ответа.

Опрос проводился 26 сентября - 2 октября среди городских и сельских жителей. В исследовании принял участие 1601 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.