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В Кремле допустили, что изучат опрос о боязни произвола властей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле обращают внимание на соцопросы и, возможно, изучат исследование "Левада-центра" о том, что боязнь произвола властей вошла в топ-3 страхов россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Опрос, проведенный с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека, показал, что 33% опрошенных постоянно опасаются произвола властей, эта угроза набрала 3,4 балла. Показатель в баллах был выше только раньше 2003 года, показывает история опросов.

На вопрос, в чем причины роста таких страхов, Песков ответил, что обобщать здесь трудно и бывают "резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток". С деталями исследования в Кремле не знакомы, отметил он.

"Нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией, чтобы понять причины", - добавил он.

Песков уточнил, что конкретных планов анализировать это исследование в Кремле пока нет, но он не исключает, что это все же будет сделано.

На вопрос, каким данным доверяют в Кремле, он ответил, что там получают данные "от самых разных ведомств" и иногда видят в них расхождения, а проверкой занимается экспертное управление администрации президента. Результаты его работы часто используют в докладах для президента, чтобы Владимир Путин получал "верифицированные данные".

Дмитрий Песков Кремль Левада-центр

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