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В Ленинградской области полиция раскрыла похищение бойцового петуха

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области полиция задержала подозреваемую в краже бойцового петуха Шамо стоимостью 20 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Птицу украли из дома 33-летнего жителя Приозерского района в минувшее воскресенье. Он пожаловался в полицию, что кто-то разбил окно его квартиры на первом этаже, проник внутрь и украл петуха.

Полиция нашла птицу у 27-летней неработающей местной жительницы. Женщину отпустили под подписку о невыезде. Региональное издание "47news", ссылаясь на местных полицейских, сообщило, что следователи "шли по следу перьев" и в течение часа нашли подозреваемую. Они предполагают, что она хотела петуха съесть или продать.

Породу кур Шамо вывели в Таиланде, она получила большое распространение в Японии. В переводе с японского "Шамо" означает "истребитель". Птицы отличаются почти вертикальной осанкой, мускулистой грудью, короткими, плотно прилегающими к телу перьями и крайней агрессивностью.

Ленинградская область Приозерск МВД Шамо Япония

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