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Жителя Зырянского района заподозрили в краже двух тонн меда

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Зырянском районе Томской области приезжего из Томска заподозрили в краже двух тонн меда у жителя села Михайловка, сообщает региональное управление МВД.

По версии следствия, мужчина взломал двери омшаника - утепленного помещения для зимовки пчел - и вынес оттуда 160 ведер с медом. Владелец омшаника пожаловался в полицию. Общую стоимость похищенного меда он оценил примерно в 600 000 рублей.

Подозреваемого задержали. Ранее он не был судим. Сейчас ему вменяют п. "в" ч. 3 статьи 158 УК ("кража"). В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "в" ч. 3 статьи 158 УК).

Томская область МВД Зырянский район

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