Двое рабочих погибли из-за взрыва на погрузчике на заводе в Петербурге

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Взрыв на погрузчике привел к гибели двоих рабочих на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, взрыв раздался на территории судоремонтного завода на Канонерском острове при проведении работ на погрузчике. По предварительным данным, производилась замена колеса погрузчика.

По его информации, погибли двое рабочих.

"Они непосредственно выполняли операции на погрузчике и оказались в эпицентре взрыва", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.