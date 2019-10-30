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Почти 50 населенных пунктов в Иркутской области остались без электричества

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Жители 47 поселений в шести районах Иркутской области оказались ночью в среду без электроэнергии из-за шквалистого ветра, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 10:30 местного времени (05:30 мск) в результате порывов ветра произошло аварийное отключение электроснабжения в 47 населенных пунктах в шести районах, где проживают 22,1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Под отключение попали 8 тыс. 26 жилых домов и 117 социальных объектов.

Проводятся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что аварийное отключение электроэнергии произошло в 22 поселениях пяти районов региона с населением 4 тыс. 593 человека.

Иркусткая область

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