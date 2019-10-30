В РАНХиГС отвергли участие в исследовании о росте трат россиян из-за продуктового эмбарго

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) отвергли причастность вуза к исследованию о влиянии продуктового эмбарго на потребителей.

Согласно сообщению Центра общественных связей РАНХиГС, поступившему в "Интерфакс", исследованием и интерпретацией его результатов занимался действующий сотрудник академии в период с 2013 года по 2018 год по прежнему месту работы.

В РАНХиГС отметили, что специалисты академии занимаются вопросами, связанными с контрсанкциями, но с учетом временного горизонта их применения. "Обычно на первом этапе негативные факторы преобладают, а затем начинают работать факторы позитивные: появление новых производств, повышение конкурентоспособности. Критики политики импортозамещения игнорируют, что оно не возникает мгновенно, его развертывание требует ряда лет", - отмечается в сообщении.

Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, чьи слова приводятся в пресс-релизе, подчеркнул, что в ценах 2013 года положительный эффект контрсанкций для российских производителей составляет около 400 млрд рублей. По его данным, общий негативный макроэкономический эффект не превышает 0,1 п.п. ВВП и "давно исчерпан", а на ситуацию с ценами, а также структурой производства и потребления повлияла, в первую очередь, девальвация рубля конца 2014 - 2015 годов.

"Важнейшее значение имеет длительность эффекта контрсанкций. Наши расчеты показывают, что эффект переноса контрсанкций в цены наблюдался в течение примерно 12 месяцев после их введения, а в дальнейшем сошел на нет, то есть весь негативный эффект был фактически исчерпан уже в 2015 году. Иными словами, потери первого года не повторяются автоматически в дальнейшем", - цитируют в сообщении Кнобеля. Дальнейшее развитие ситуации зависит от промышленной политики и макроэкономических показателей, считают в академии.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, что продуктовое эмбарго, введенное летом 2014 года в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции, заставляет российских потребителей тратить 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.