Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Успехом импортозамещения ученые назвали только свинину, птицу и помидоры

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Продуктовое эмбарго, которое правительство ввело летом 2014 года в отношении стран, поддержавших санкции, заставляет российских потребителей тратить 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года, пишет "Коммерсантъ". Об этом говорится в исследовании экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР подсчитали исследователи.

Авторы исследования сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Они использовали данные Росстата, Евромонитора и UN Comtrade, а также модель частичного равновесия, позволяющую просчитать связи между спросом и предложением и импортом и экспортом.

Они выяснили, что за пять лет существования эмбарго потребители теряют 530 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

К успеху импортозамещения экономисты отнесли только свинину, птицу и помидоры. К 2016 году цены на них росли, но за счет роста внутреннего производства к 2018 году цены опустились ниже уровня 2013 года, а потребление выросло. Выгоды потребителей от импортозамещения ученые оценили в 75 млрд рублей в год.

В результате потери потребителей были оценены в 445 млрд рублей в год, или около 3000 рублей на человека. Это 4,8% от стоимости минимальной продовольственной корзины, и это означает соответствующий рост расходов на питание для бедных.

Авторы исследования считают, что 84% из 445 млрд рублей потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей, 13% составили чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы: Белоруссии, Аргентины, Швейцарии, Уругвая и Чили.

Бриф работы "Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя" Полины Кузнецовой из РАНХиГС и Натальи Волчковой из ЦЭФИР опубликован на форуме исследований Восточной Европы и переходных экономик (FREE Network) — совместной площадке исследовательских институтов Швеции, Белоруссии, России, Латвии, Польши, Грузии и Украины.