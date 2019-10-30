Организатора беспорядков на челябинском рок-фестивале "Торнадо" не выпустили из колонии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Копейский суд отказался отпустить из колонии Александра Гиря, который отбывает приговор как один из организаторов массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" в Миасе в августа 2010 года. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

В сентябре 2018 года областной суд приговорил Гиря к шести годам колонии и выплате потерпевшим 129 000 рублей. Его признали виновным в организации массовых беспорядках и возбуждении ненависти к определенной социальной группе.

Он попросил суд заменить ему оставшиеся три года, восемь месяцев и 12 дней на принудительные работы. Прокурор заявил суду, что оснований для замены наказания нет. Суд согласился с прокуратурой.

В 2010 году фестиваль "Торнадо" проходил 27-29 августа в детском лагере в поселке Тургояк в Миассе, туда приехали больше 2000 человек. По версии следствия, 28 августа местные жители повздорили в общепите с гостями фестиваля и решили затем отомстить за оскорбление.

Гирь скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Доминикане в 2014 году, а в 2016 году он написал явку с повинной. Его уголовное дело возобновили и в мае 2017 года передали в суд.

29 августа вечером на территорию фестиваля ворвались агрессивно настроенные молодые люди, с битами, арматурой и травматическими пистолетами, и стали избивать всех, чей внешний вид позволял отнести их к числу поклонников рок-музыки. Потерпевшими по делу признаны 39 человек.

Обвинение сначала было предъявлено 13 фигурантам. В июле 2012 года суд огласил приговор, согласно которому двенадцать из них получили от трех до шести лет колонии общего режима. Еще один приговорен к четырем годам строгого режима.

В конце 2013 года начался суд над еще шестью обвиняемыми в организации беспорядков.

В 2010 году фестиваль "Торнадо" проходил 27-29 августа в детском лагере в поселке Тургояк в Миассе, туда приехали больше 2000 человек. По версии следствия, 28 августа местные жители повздорили в общепите с гостями фестиваля и решили затем отомстить за оскорбление. 29 августа вечером на территорию фестиваля ворвались агрессивно настроенные вооруженные молодые люди и стали избивать всех, чей внешний вид позволял отнести их к числу поклонников рок-музыки. Потерпевшими по делу признаны 39 человек. Обвинение тогда было предъявлено 13 фигурантам. В июле 2012 года суд огласил приговор, согласно которому двенадцать из них получили от 3 до 6 лет колонии общего режима. Еще один приговорен к четырем годам строгого режима.

Находившийся в федеральном розыске по обвинению в избиении людей на рок-фестивале "Торнадо" Сергей Курбатов, известный в уголовной среде как "Шрам", был задержан в Копейске в октябре 2012 года. После его задержания следствие по делу об избиении гостей фестиваля было возобновлено. Было поймано еще несколько участников погромов.

В конце декабре 2013 года начался новый процесс по делу о массовых беспорядках. На скамье подсудимых оказалось шесть человек. Однако по итогам предварительных слушаний дело в отношении троих обвиняемых - Михаила Гопфауфа, Игоря Стригунова и Дмитрия Павликова - было прекращено в связи с амнистией.