Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Фото: Михаил Безносов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" на основе анализа поисковых запросов перечислил 20 самых популярных у россиян продуктов для изготовления домашних заготовок на зиму, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Самым популярным продуктом в этой категории оказался помидор, в топ-3 также вошли огурцы и кабачки. В топ-20 в порядке убывания также попали болгарский перец, баклажаны, яблоки, морковь, смородина, капуста, сливы, свекла, вишня, абрикосы, крыжовник, груши, малина, клубника, грузди, опята и виноград.

Для подготовки исследования специалисты компании проанализировали 35 млн поисковых кулинарных запросов, которые включали в себя сочетание "на зиму", сделанных пользователями в поисковике "Яндекса" с августа по середину октября 2019 года.

"В топ продуктов для заготовки мы не брали лук и чеснок, потому что они, как правило, упоминаются в запросах как дополнительные ингредиенты. Морковь тоже часто встречается в запросах как добавка, но также и сама бывает основным ингредиентом, поэтому ее в топы брали. Продукты вроде риса, фасоли, перловки или сгущенки, которые используют в приготовлении еды на зиму, но не с целью их консервации, не учитывали", - говорится в сообщении компании.

В "Яндексе" отметили, что по числу запросов в большинстве регионов побеждает помидор. "Чем восточнее, тем сильнее позиции огурца: за Енисеем помидор берет верх только в Хабаровском и Приморском краях — но и там преимущество у него минимальное. В европейской части страны огурец победил только в Крыму", - говорится в сообщении компании.

В списке фруктов и ягод лидируют яблоки, слива и смородина — у всех них тоже есть регионы, где они особенно любимы, выяснили в "Яндексе".

В компании также сообщили, что в 2019 году интерес к заготовкам был примерно на 7% ниже, чем в прошлом. "Видимо, из-за холодного лета в центральной части России этот год был не таким урожайным. В 2017 году, тоже холодном, про консервирование спрашивали еще меньше", - рассказали эксперты.

Более чем на 15% процентов упала доля "зимних" кулинарных запросов, касающихся огурцов, баклажанов, смородины и клубники. "Зато россияне чаще спрашивали про заготовку груздей (+32%) и цветной капусты (+28%). На четверть выросла доля крыжовника и почему-то апельсинов", - сообщили в "Яндексе".

Пояс активной заготовки продуктов на зиму тянется от западных регионов страны до Забайкалья, отметили в компании. Лидеры в этом плане — Тамбовская и Липецкая области, а также Мордовия. Меньше всего консервированием интересуются на севере и на Кавказе, а также в столицах: в Москве и Петербурге доля запросов про заготовки в два раза ниже среднего по России.

Есть продукты, которые в некоторых регионах идут на домашние заготовки гораздо чаще, чем в других местах, — хоть и не в таких огромных количествах, как помидоры или огурцы, заявили в компании. Например, соленый или маринованный папоротник — характерное блюдо для Владивостока и Хабаровска: рецептами его заготовки там интересуются в одиннадцать раз чаще, чем в среднем по большим российским городам. В Ижевске в пять раз чаще среднего спрашивают про варенье из тёрна, в Магнитогорске как нигде много консервируют грузди, в Петербурге — бруснику, в Махачкале — ежемалину, выяснили в "Яндексе".