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Виноградарский проект Галицкого на Кубани в 2019 году ушел в убыток

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Компания экс-владельца ритейлера "Магнит" Сергея Галицкого по выращиванию винограда в Краснодарском крае - ООО "Русский терруар" завершила 2019 год с чистым убытком в 32 млн рублей, тогда как годом ранее она получила 61,2 млн рублей чистой прибыли, сообщается в отчетности компании.

В предшествующие два года компания работала прибыльно. В частности, в 2017 году чистая прибыль составила 224,6 млн рублей.

Выручка от реализации винограда равнялась 8,5 млн рублей (снижение на 21,5% к 2018 году), а себестоимость - 22,6 млн рублей (снижение на 26%). В результате компанией был получен валовой убыток в размере 14 млн рублей и убыток от продаж в 39,3 млн рублей.

Существенное влияние на финансовый результат оказало сокращение прочих доходов в 2019 году в 3,7 раза - до 36,3 млн рублей. Прочие расходы возросли на 2,5% - до 37,9 млн рублей. В результате доналоговый убыток составил 39,7 млн рублей, тогда как годом ранее была получена прибыль в 61,2 млн рублей.

Как сообщалось, экс-владелец "Магнита" реализует проект по развитию виноградарства в Краснодарском крае, в рамках которого в станице Гостагаевской (близ Анапы) с 2010 года ведется закладка виноградников. В настоящее время их общая площадь составляет 68 га. В октябре 2016 года Галицкий учредил отдельное юрлицо для реализации этого проекта - ООО "Русский терруар".

Кроме того, в ноябре прошлого года бизнесмен приступил к выпуску вин премиального сегмента. Винодельня "Галицкий и Галицкий" также расположена близ Анапы.

Как отмечал в прошлом году генеральный директор Союза сомелье России Артур Саркисян, мощность винодельни на первоначальном этапе составит 60 тыс. бутылок в год.

"Русский терруар" по данным системы "СПАРК-Интерфакс" в настоящее время владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, "Галицкий и Галицкий", Cosaque. Кроме того, в июле текущего года компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков "Красная горка" и La Comete Russe.

Сообщалось также, что группа Simple, крупный импортер вина в РФ, стала эксклюзивным дистрибутором вин кубанской винодельни. Как сообщается на сайте компании, сейчас она реализует шесть наименований вин "Галицкий & Галицкий".

Экс-владельцу "Магнита" по данным "СПАРКа" принадлежит 51% в уставном капитале "Русского терруара", еще 49% принадлежит его полному тезке Сергею Галицкому (по информации участников рынка, брат супруги бизнесмена).

Сергей Галицкий Краснодарский край

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