В Петербурге арестовали пару, выславшую в бытовой технике 15 кг мефедрона

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Петербурге пресекли пересылку наркотиков, упакованных в бытовые приборы, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установило следствие, муж с женой клали мефедрон в бытовые приборы (мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, шейдер для льда, электочайник) и отправляли эти посылки курьерскими службами, в том числе "Почтой России". Курьеры о содержимом бандеролей не знали, отмечается в сообщении Волк.

По ее словам, таким образом они супруги отправили более 15 кг наркотика в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Было возбуждено 15 уголовных дел.

Подозреваемые в пересылке наркотика супруги арестованы.