Поиск

Рейтинг одобрения работы президента поднялся на максимальный уровень с начала года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рейтинги одобрения россиянами работы главы государства, председателя правительства, кабинета министров в целом и нижней палаты парламента достигли самого высокого уровня в этом году, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, деятельность президента РФ Владимира Путина в настоящее время одобряют 70% россиян, тогда как в январе так считали 64% сограждан. В свою очередь, по данным опроса, с начала этого года снизилось число сограждан, не одобряющих работу главы государства - с 34% до 29% респондентов соответственно.

Исследование показало рост рейтинга одобрения деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева: в январе текущего года этот показатель находился на уровне 33%, в настоящее время положительную оценку работе главы правительства дают 39% россиян. По данным "Левада-центра", не одобряют деятельность премьер-министра 59% сограждан, в начале года их было 66%.

Социологи также отмечают рост рейтинга одобрения деятельности кабинета министров в целом: в январе положительную оценку работе правительства давали 38% россиян, в настоящее время - 44% сограждан. Согласно опросу, стало меньше респондентов, не одобряющих деятельность правительства - их число снизилось с 61% до 54% респондентов соответственно.

По данным исследования, рейтинг одобрения Госдумы вырос c 33% в январе до 40% в настоящее время. В свою очередь, в январе 64% сограждан не одобряли работу нижней палаты парламента, на данный момент такую оценку дают 57% россиян, отмечают в "Левада-центре".

Исследование показало, что на данный момент 52% россиян уверены, что дела в РФ идут в правильном направлении, что является максимальным показателем с начала текущего года (в январе такой точки зрения придерживались 42% респондентов). По данным опроса, за 10 месяцев число сограждан, считающих, что Россия движется по неверному пути, уменьшилось с 45% до 38% соответственно.

Опрос проведен 24-30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Владимир Путин Дмитрий Медведев Госдума

Новости

Что произошло за день: среда, 30 октября

В структурах Пригожина открестились от удаленных из Facebook российских аккаунтов

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

Университет "Синергия" опроверг сбор отпечатков пальцев у российских школьников

В Петербурге арестовали пару, выславшую в бытовой технике 15 кг мефедрона

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Ректор ВШЭ предостерег сотрудников от спорных речей после поста о "клоачном русском"

Роскомнадзор пресек проект с дактилоскопией Genetic test в 44 регионах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');