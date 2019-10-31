Рейтинг одобрения работы президента поднялся на максимальный уровень с начала года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рейтинги одобрения россиянами работы главы государства, председателя правительства, кабинета министров в целом и нижней палаты парламента достигли самого высокого уровня в этом году, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, деятельность президента РФ Владимира Путина в настоящее время одобряют 70% россиян, тогда как в январе так считали 64% сограждан. В свою очередь, по данным опроса, с начала этого года снизилось число сограждан, не одобряющих работу главы государства - с 34% до 29% респондентов соответственно.

Исследование показало рост рейтинга одобрения деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева: в январе текущего года этот показатель находился на уровне 33%, в настоящее время положительную оценку работе главы правительства дают 39% россиян. По данным "Левада-центра", не одобряют деятельность премьер-министра 59% сограждан, в начале года их было 66%.

Социологи также отмечают рост рейтинга одобрения деятельности кабинета министров в целом: в январе положительную оценку работе правительства давали 38% россиян, в настоящее время - 44% сограждан. Согласно опросу, стало меньше респондентов, не одобряющих деятельность правительства - их число снизилось с 61% до 54% респондентов соответственно.

По данным исследования, рейтинг одобрения Госдумы вырос c 33% в январе до 40% в настоящее время. В свою очередь, в январе 64% сограждан не одобряли работу нижней палаты парламента, на данный момент такую оценку дают 57% россиян, отмечают в "Левада-центре".

Исследование показало, что на данный момент 52% россиян уверены, что дела в РФ идут в правильном направлении, что является максимальным показателем с начала текущего года (в январе такой точки зрения придерживались 42% респондентов). По данным опроса, за 10 месяцев число сограждан, считающих, что Россия движется по неверному пути, уменьшилось с 45% до 38% соответственно.

Опрос проведен 24-30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.