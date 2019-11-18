Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра". Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.

26% опрошенных, отвечая на этот вопрос, ответили "безусловно, да", еще 44% - "скорее, да". В октябре 2014 года деятельность президента одобряли 85% (34% - "безусловно, да", 51% - "скорее, да"), в октября 2015 года - 82% (40% и 42%, соответственно).

Не одобряют работу президента 10% респондентов, "скорее, не одобряют" - 18%.

На вопрос об отношении к Путину большинство либо отвечают, что симпатизируют ему (24%), либо что они не могут о нем сказать ничего плохого (30%).

8% опрошенных сказали, что восхищаются президентом. Еще 15% относятся к нему нейтрально, 8% - занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% - не могут сказать о Путине ничего хорошего. У 3% россиян Путин вызывает антипатию, еще у 3% - отвращение.