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Россиян защитят от незаконных сделок с их жильем с использованием цифровой подписи

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В России с 1 ноября вступает в силу правило об обязательном уведомлении владельцев недвижимости о поступлении документов, заверенных электронной подписью, сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Собственников жилья будут уведомлять о поступлении в палату электронных документов "для регистрации перехода или прекращения права собственности". "Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что владельцы недвижимости будут получать письма с уведомлением на электронные адреса. "Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости - ИФ) позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - подчеркнул замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

По его словам, собственники недвижимости теперь смогут дистанционно узнать о поступлении таких документов на проведение сделок.

Летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. Так, с 31 июля вступили в силу изменения в законодательство, которые упрощают порядок обязательного нотариального удостоверения сделок с долями. Теперь больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

Кроме того, в августе заработал закон, защищающий россиян от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной подписи. В частности, проведение сделок с использованием электронной подписи осуществляется теперь только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

Федеральная кадастровая палата Павел Чащин

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