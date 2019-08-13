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Новые правила сделок с недвижимостью с цифровой подписью вступили в силу в РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Во вторник, 13 августа, вступил в силу закон, призванный защитить россиян от мошенничества с недвижимостью при помощи электронной подписи.

2 августа соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Согласно закону, сделки с недвижимостью в электронной форме с использованием электронной подписи можно проводить, только если собственник заранее уведомил Росреестр о такой форме подачи документов. В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре (ЕГРН) специальную отметку о том, что отчуждение данного объекта на основании электронного заявления с использованием электронной подписи возможно.

Чтобы снять проставленную в реестре отметку, собственник должен будет написать соответствующее заявление.

"Таким образом, закон защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Он направлен на исключение случаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи документов на государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника, полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве добавили, что закон предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде отметка в ЕГРН не требуется.

В частности, внесение такой отметки не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Кроме того, заявление от собственника не требуется, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация.

Автор принятого закона, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что в последнее время выявлены новые мошеннические схемы завладения недвижимостью посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию права на объект с незаконным использованием электронной подписи собственника.

Росреестр

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