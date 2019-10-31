Поиск

Балтийский флот получил новые комплексы ПВО "Тор-М2"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Балтийский флот получил новые зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", они заступят на дежурство в Калининградской области, сообщила в четверг пресс-служба флота.

Там отметили, что новые комплексы прибыли в воинскую часть после успешных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.

"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики - "Тор-М2ДТ".

Производством данных комплексов занимается Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Калининградская область Тор-М2

Новости по теме

Новости

Директор ФИАН рассказал, с чем были связаны обыски в институте

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Россиян защитят от незаконных сделок с их жильем с использованием цифровой подписи

Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Что произошло за день: среда, 30 октября

В структурах Пригожина открестились от удаленных из Facebook российских аккаунтов

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');