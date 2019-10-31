Балтийский флот получил новые комплексы ПВО "Тор-М2"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Балтийский флот получил новые зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", они заступят на дежурство в Калининградской области, сообщила в четверг пресс-служба флота.

Там отметили, что новые комплексы прибыли в воинскую часть после успешных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.

"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики - "Тор-М2ДТ".

Производством данных комплексов занимается Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".