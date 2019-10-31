В пермский офис "Мемориала" пришли с обысками

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он связал следственные действия с уголовным делом о вырубке деревьев у памятника репрессированным в поселке Галяшор.

По данным Чикова, в постановлении об обыске в "Мемориале" был указан неверный адрес, и адвокату пока удалось на этом основании добиться отмены следственных действий.

Уголовное дело о незаконной вырубке деревьев возбудили в августе после экспедиции "Мемориала" и волонтеров в заброшенный поселок Галяшор. Там правозащитники очистили и благоустроили памятник репрессированным литовцам и полякам. Как рассказывал "Коммерсанту" Латыпов, экспедиция не получила одобрения администрации Кудымкарского района края, а когда экспедиция находилась у мемориала, к ним подъехали полицейские и чиновники и опросили участников группы. Латыпов также напомнил, что памятник репрессированным был установлен потомками погибших на пожертвования и до сих пор считается незаконным.

"Пермская гражданская палата" сообщила, что ордер на обыски в пермском "Мемориале" был выдан судом 25 октября. В палате также напомнили, что ранее в октябре Министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало "Мемориал" на 200 000 рублей, а Латыпова - еще не 50 000 рублей за нарушения при расчистке мемориала. Их обязали устранить допущенные нарушения. Также были оштрафованы некоторые граждане Литвы из пятерых, участвовавших в экспедиции.

Пермское краевое отделение Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" было основано 12 декабря 1988 года. Учредителем организации выступило общее собрание граждан из числа реабилитированных жертв политических репрессий. На сегодня "Мемориал" насчитывает более 3000 членов, имеет 17 филиалов в городах и районах Пермского края, является одной из крупнейших общественных организаций в регионе.