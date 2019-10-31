Пермский "Мемориал" оспорит законность обыска по делу о вырубке деревьев

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Международное общество "Мемориал" пожалуется в следственные органы на незаконность обыска в пермском отделении, сообщил адвокат организации Алексей Шардаков.

Он заявил о незаконности следственных действий "и по квалификации преступления, и по факту того, что изъятое не соотносится с преступлением".

Обыски о незаконной вырубке деревьев у мемориала репрессированным в заброшенном поселке Галяшор начались дома у руководителя пермского отделения Роберта Латыпова по двум домашним адресам и в офисе организации. По словам Шардакова, следственные действия проводят "четыре сотрудника управления ФСБ по Пермскому краю, два сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом и терроризмом по Пермскому краю и следователь".

"По идее данные следственные действия проводятся, чтобы найти орудия преступления, была порубка - логично искать пилы, топоры. Тем не менее, они изымают все электронные носители информации, всю документацию общества. Сумма ущерба по делу - так, для смеха, - 80 тысяч рублей", - отметил адвокат.

Уголовное дело о незаконной вырубке возбудили в августе после того, как сотрудники "Мемориала" вместе с волонтерами съездили в Галяшор и благоустроили там памятник репрессированным литовцам и полякам. Мемориал, установленный потомками репрессированных на пожертвования, до сих пор считается незаконным. В октябре "Мемориал" оштрафовали на 200 000 рублей за вырубку деревьев, а Латыпову назначили штраф в 50 000 рублей.