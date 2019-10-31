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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Архивное фото
Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

По ее данным, в четверг днем он нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте преступления - это был 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следствие будет просить об аресте задержанного.

Также возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности," в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей.

По данным СМИ, убийство произошло в детском саду "Сказка".

Нарьян-Мар

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