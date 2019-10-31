Задержанного за убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре проверят психиатры

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в четверг.

Собеседник агентства отметил, что что ранее мужчина не был судим.

Днем в четверг пьяный 36-летний житель Нарьян-Мара убил ножом шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду. Его задержали на месте преступления. По данным СМИ, трагедия произошла в детском саду "Сказка".

Помимо дела об убийстве ребенка, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия были возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.