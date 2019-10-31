Поиск

Задержанного за убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре проверят психиатры

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в четверг.

Собеседник агентства отметил, что что ранее мужчина не был судим.

Днем в четверг пьяный 36-летний житель Нарьян-Мара убил ножом шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду. Его задержали на месте преступления. По данным СМИ, трагедия произошла в детском саду "Сказка".

Помимо дела об убийстве ребенка, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия были возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нарьян-Мар

Новости по теме

Новости

Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада

Дверь предполагаемому убийце ребенка в НАО открыл охранник детсада

Депутаты попросили Медведева и Чайку оценить обоснованность "тотальной маркировки"

"Аэрофлот" начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

ФСИН заявила, что видео издевательств якобы над солдатом из Забайкалья снято в колонии

Родственников будут пускать во все отделения реанимации после модернизации корпусов

Родственников будут пускать во все отделения реанимации после модернизации корпусов

СК начал проверять сообщение о похищении 15-летней девочки в Москве

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС американцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');