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Под Тольятти нашли 94-летнюю пенсионерку, брошенную в дачном доме без воды и тепла

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Под Тольятти обнаружена 94-летняя пенсионерка, которая проживала в помещении без воды и тепла.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщило в твиттере, что 94-летнюю пенсионерку Марию Высоцкую обнаружили в одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Отмечается, что там нет ни воды, ни тепла.

"Благодаря неравнодушным гражданам подключились все необходимые службы. Бабушка помещена в соцгостиницу, состояние ее хорошее, настроение бодрое, она сыта, одета и обута", - сообщает ведомство.

Отмечается, что сейчас социальные службы оформляют документы для помещения ее в пансионат.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств проживания пожилой женщины в том помещении, в котором она была обнаружена.

Между тем в СМИ появилась видеозапись, на которой пенсионерка рассказывает, что родственники оставили ее одну еще в августе, закрыв жилой дом, расположенный на участке, на ключ. Со слов пожилой женщины, она собирала дождевую воду, полгода не мылась. Видеть своих родственников женщина не хочет, потому что боится их.

Самарская область

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