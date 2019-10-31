Под Тольятти нашли 94-летнюю пенсионерку, брошенную в дачном доме без воды и тепла

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Под Тольятти обнаружена 94-летняя пенсионерка, которая проживала в помещении без воды и тепла.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщило в твиттере, что 94-летнюю пенсионерку Марию Высоцкую обнаружили в одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Отмечается, что там нет ни воды, ни тепла.

"Благодаря неравнодушным гражданам подключились все необходимые службы. Бабушка помещена в соцгостиницу, состояние ее хорошее, настроение бодрое, она сыта, одета и обута", - сообщает ведомство.

Отмечается, что сейчас социальные службы оформляют документы для помещения ее в пансионат.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств проживания пожилой женщины в том помещении, в котором она была обнаружена.

Между тем в СМИ появилась видеозапись, на которой пенсионерка рассказывает, что родственники оставили ее одну еще в августе, закрыв жилой дом, расположенный на участке, на ключ. Со слов пожилой женщины, она собирала дождевую воду, полгода не мылась. Видеть своих родственников женщина не хочет, потому что боится их.