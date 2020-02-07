Прокуратура заинтересовалась женщиной-ветераном, живущей под Самарой без газа и горячей воды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области проведет проверку после сообщений в СМИ о женщине-ветеране Великой Отечественной войны, живущей в квартире полгода без газа и горячей воды. Об этом сообщила в пятницу агентству "Интерфакс" пресс-секретарь ведомства Наталья Цой.

"В СМИ появилась информация, что летом 2019 года в доме, где проживает ветеран, из-за опасности утечки был отключен газ. После чего женщина осталась без возможности приготовить пищу на газовой плите и согреть воду газовой колонкой", - сказала Цой.

И.о. прокурора Игорь Харитонов дал поручение тщательно разобраться в ситуации и при необходимости восстановить права ветерана, добавила она.

Ранее сообщалось, что под Тольятти была обнаружена 94-летняя пенсионерка, которая проживала в помещении без воды и тепла.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщило в твиттере, что 94-летнюю пенсионерку Марию Высоцкую обнаружили в одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

В СМИ появилась видеозапись, на которой пенсионерка рассказывала, что родственники оставили ее одну еще в августе, закрыв жилой дом, расположенный на участке, на ключ. Со слов пожилой женщины, она собирала дождевую воду, полгода не мылась. По словам женщины, видеть своих родственников она не хочет, потому что боится их.