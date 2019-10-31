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Житель Ингушетии нашел на улице младенца и решил его усыновить

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Житель сельского поселения Сагопши Малгобекского района Ингушетии нашел на улице брошенного младенца и захотел его усыновить, сообщили "Интерфаксу" в сельской администрации.

"Рано утром мужчина недалеко от своего дома обнаружил сверток, внутри лежал новорожденный мальчик. Он сразу занес мальчика в дом, а затем отвез его в больницу", - сказал собеседник агентства. Обследование показало, что ребенок совершенно здоров и появился на свет три недели назад.

О находке сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и отдел опеки и попечительства. Временную опеку над мальчиком собираются оформить на нашедшего его мужчину, в будущем он хочет усыновить младенца.

Поиском родителей ребенка занимаются правоохранительные органы.

Ингушетия

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