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Гендиректора "Триоптикса" из дела главы ФИАН Колачевского допросили в качестве свидетеля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Руководителя ООО "Триоптикс" допросили в качестве свидетеля по делу о контрабанде оптических элементов, по которому накануне проходили обыски в ФИАН и в доме у директора института Николая Колачевского, сообщил "Интерфаксу" адвокат Евгений Бехтин в четверг.

"Нас допросили. Обвинения пока нет, по делу допрашивают четырех человек - Сергея Канорского, его дочь - гендиректора фирмы Ольгу Канорскую, директора института Колачевского и еще одного никому неизвестно свидетеля, в настоящий момент все находятся в статусе свидетелей", - сказал Бехтин.

Он отметил, что дело возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы (часть 3 статья 226.1 УК РФ). В настоящий момент дело ведет московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

По словам адвоката, дело длится еще с сентября 2018 года - тогда первый раз возбудили административное дело: "тем делом занималась внуковская таможня, проводилась куча экспертиз, в итоге прекратили в июле 2019 года за отсутствием события правонарушения".

"Теперь родилось уголовное дело, мы сами не понимаем, что происходит, мой клиент Канорский никогда не являлся участников внешнеэкономической деятельности, отношения к этим товарам он не имеет", - уточнил Бехтин.

Бехтин также пояснил, что дочь Канорского действительно занималась отправкой за рубеж оптических товаров, но подчеркнул, что осуществляла она все процедуры в законном порядке.

"Кроме того, у нас есть рецензии Физического института им.Лебедева, которые говорят, что все это чушь", - заключил защитник.

Как сообщалось, накануне прошли обыски в Физическом институте им. П.Н.Лебедева (ФИАН) и дома у директора института - Николая Колачевского.

Колачевский рассказал "Интерфаксу" как проходили обыски: "Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей".

Он пояснил, что ФИАН сдает небольшую часть своих помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки России (ведомство исполняет функции учредителя ФИАН). Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов: "зеркал, подложек, пластинок и линз".

"Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в Институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу", - сказал Колачевский.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО "Триоптикс" зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Руководителем и бенефициаром юрлица является предприниматель Ольга Канорская.

Об обысках в ФИАН сообщалось накануне. Колачевский сообщил, что на выходе из подъезда его задержала "группа людей в масках и с автоматами" и отвезла в ФИАН на "арендованные территории". Сотрудники полиции, по словам Колачевского, вели с ним беседу в течение шести часов, причину мероприятий ему поначалу объяснили "как проблему с фирмами, которые арендуют помещения в институте". После мероприятий в институте его повезли на обыск домой, в квартиру, после чего снова повезли на следственные мероприятия в институт.

По словам Колачевского, в 19:00 в четверг он приглашен на допрос в СК, после которого будет определен его процессуальный статус, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Обыски, по информации самого Колачевского, проводились при участии сразу трех ведомств - СК, ФСБ и МВД - в рамках уголовного дела о пособничестве контрабанде оптических элементов.

Президент РАН Александр Сергеев ранее заявил, что обыски связаны с хозяйственной, а не с научной деятельностью института.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу обысков в ФИАН и дома у директора института. Агентство запросило комментарий у Минобрнауки России.

ФИАН Николай Колачевский

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