Ученый совет ФИАН назвал акцией устрашения действия силовиков при обысках в институте

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Обыски в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в квартире директора Николая Колачевского в той форме, в которой их проводили правоохранительные органы, были чрезмерными по масштабу и форме, считают в Ученом совете ФИАН.

"Проведенная "акция устрашения", когда Институт был заполнен вооруженными людьми в масках, его директор в течении 6 часов заблокирован в своём кабинете, а работа администрации блокирована, показывает полнейшее неуважение к сотрудникам старейшего научного центра России со стороны правоохранительных органов. Подчеркнем, что никаких реальных причин для столь масштабных действий не было", - говорится в заявлении Ученого совета института, опубликованном на официальном сайте ФИАН вечером в пятницу.

По мнению авторов заявления, обыски сказались негативным образом на репутации института и не коррелируют с целями национального проекта "Наука", согласно которым в России необходимо создать привлекательные условия работы ведущих российских и зарубежных ученых и перспективных молодых исследователей.

"Создается впечатление, что правоохранительные органы просто не отдают себе отчет о последствиях своих действий, в результате которых Институту нанесен колоссальный репутационный ущерб, а сами правоохранительные органы дискредитированы в глазах научной общественности. Невозможно представить, что такое могло бы произойти в какой-либо цивилизованной стране, в которой правоохранительные органы занимаются настоящими, а не выдуманными проблемами", - подчеркивают в ФИАН.

Ученый совет выразил солидарность с директором ФИАН Николаем Колачевским.

Ранее действия силовых структур при обысках критиковали академики и члены-корреспонденты РАН из "Клуба 1 июля".

В среду в Физическом институте имени Лебедева и дома у директора института Колачевского прошли обыски по делу о контрабанде оптических элементов.

Колачевский рассказал "Интерфаксу" как проходили обыски: "Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей".

Он пояснил, что ФИАН сдает небольшую часть своих помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки (ведомство исполняет функции учредителя ФИАН). Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов: "зеркал, подложек, пластинок и линз".

"Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в Институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу", - сказал Колачевский.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО "Триоптикс" зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Руководителем и бенефициаром юрлица является предприниматель Ольга Канорская.

Позже стало известно, что руководителя ООО "Триоптикс" Канорскую, ее отца Сергея Канорского, директора ФИАН Колачевского и еще одного неназванного фигуранта в четверг вечером допросили в СК качестве свидетелей.