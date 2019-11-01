С 1 ноября начала действовать электронная ветсертификация молочной продукции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В РФ с 1 ноября в систему электронной ветсертификации будут включены питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое. Таким образом, вся готовая молочная продукция, в том числе и в потребительской упаковке, подпадает под процедуру оформления электронных ветеринарных сертификатов.

Как сообщает Россельхознадзор, система "Меркурий" полностью готова к распространению электронных ветсертификатов на новую группу продукции. В службе напомнили, что внедрение электронных ветсертификатов шло в несколько этапов. С 1 июля 2018 года оформление этих сертификатов стало обязательным для мясной, рыбной, яичной продукции, меда, сырого молока и некоторых других товаров. 1 июля 2019 года к этому списку добавилась готовая продукция, в том числе сыр, масло и сгущенное молоко, а с 1 ноября - питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое.

Как считают в Россельхознадзоре, к внедрению электронной ветсертификации сегодня достаточно хорошо готова и молочная отрасль. В октябре на весь спектр животноводческой продукции в системе "Меркурий" оформлено 226,8 млн электронных ветсертификатов, из них на готовую молочную продукцию - 57,9 млн документов (26%).

По его прогнозу, после запуска системы в полном объеме на готовую молочную продукцию будет оформляться около 40% всех электронных сертификатов. В оформлении сертификатов принимает участие около 21 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых 7 тыс. переработчики молока. В дневное время в "Меркурии" одновременно работают свыше 38 тыс. пользователей.

Вместе с тем, подчёркивает Россельхознадзор, мощности системы намного выше. В прошлом году было проведено нагрузочное тестирование ФГИС "Меркурий", которое показало, что программа способна обрабатывать в час от 1 млн электронных документов, что соответствует суточной производительности более 24 млн документов. Таким образом, на сегодняшний день система имеет более чем двукратный запас мощности и стабильно работает, констатирует ведомство.

Россельхознадзор также не прогнозирует роста цен и перебоев с поставками продукции после полномасштабного введения ветсертификации. "Оснований для беспокойства относительно роста цен или перебоев с поставками продукции нет", - подчёркивает служба, напоминая, что электронная ветсертификация стала обязательной 16 месяцев назад. "В системе "Меркурий" больше года работают производители мясной и рыбной продукции, которая также состоит из различных компонентов и проходит разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС (электронная ветсертификация - ИФ), не произошло", - сообщает Россельхознадзор.

Между тем, как сообщалось, Минпромторг в конце сентября проинформировал о том, что на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции принято решение о введении обязательной маркировки молочной продукции. Предполагается, что она начнётся с 1 июля 2020 года.

Это решение вызвало беспокойство среди производителей молочной продукции, от лица которых выступил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Их беспокоит, что придётся работать в двух параллельных системах прослеживаемости продукции.

Как подсчитал Союзмолоко, по предварительным оценкам, совокупные единовременные инвестиции молочных заводов в маркировку составят около 25 млрд рублей, ежегодные затраты - около 20 млрд рублей. При этом чистая прибыль отрасли за 2018 год составила 35 млрд рублей.

Однако статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в четверг заявил, что расходы на внедрение маркировки молочной продукции будут меньше, чем оценивал бизнес, а роста цен не будет.

По его словам, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции уже идёт. Он будет продолжаться до лета 2020 года. Затем маркировка станет обязательной, но будет переходный период, чтобы все производители смогли адаптироваться к этой системе.